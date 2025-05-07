Общество

Жители региона стали реже подсаливать готовую еду — Псковстат

Жители Псковской области стали меньше добавлять соль, соленые приправы или соленый соус в готовые блюда. Об этом говорят данные выборочного наблюдения* состояния здоровья населения за 2024 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Доля жителей, которые никогда не досаливают готовую пищу, составила 27,9% и по сравнению с 2023 годом увеличилась на 6,4%.

Половина жителей региона — 50,1% иногда или редко досаливают готовую еду.

Приверженцев соленой пищи в области 22,1% — они всегда или часто добавляют соль в готовые блюда.

«Следует помнить, что соль содержится во многих готовых продуктах, и привычка добавлять в них соль может негативно сказаться на здоровье», - добавили в Псковстате.

В исследовании участвовали жители Псковской области в возрасте 15 лет и старше.