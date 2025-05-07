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«Постскриптум»: Война или мир, День Победы и страсти по теплу. ВИДЕО

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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Война или мир, День Победы и страсти по теплу

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Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Ход конем: Владимир Путин предложил Киеву переговоры без всяких предварительных условий – реакция?

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Война до Победы или мир любой ценой? Политический комментарий нашего обозревателя Александра Савенко. Телефон прямого эфира – 56-73-72. Трансляция завершена