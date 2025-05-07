Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Война или мир, День Победы и страсти по теплу

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах минувшей недели расскажут ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Ход конем: Владимир Путин предложил Киеву переговоры без всяких предварительных условий – реакция?
- День Победы в офлайн-формате: массовое участие людей, отключенный интернет и праздник без происшествий.
- Снова отложили: отопительный сезон в Пскове планируют завершить не сегодня.
- Война до Победы или мир любой ценой? Политический комментарий нашего обозревателя Александра Савенко.
Телефон прямого эфира – 56-73-72.
Трансляция завершена