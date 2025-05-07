Пострадавшая в резонансном ДТП на Рижском проспекте в Пскове получила серьезные травмы

«Постскриптум»: Война или мир, День Победы и страсти по теплу. ВИДЕО

Владимир Никитин стал директором Института русскомыслия и хронополитики

Поправку о праве голосовать с помощью бумажного бюллетеня одобрили к принятию

До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области 13 мая

Общество

«Постскриптум»: Война или мир, День Победы и страсти по теплу. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 мая. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко. Основные темы программы сегодня: Ход конем: Владимир Путин предложил Киеву переговоры без всяких предварительных условий – реакция?

День Победы в офлайн-формате: массовое участие людей, отключенный интернет и праздник без происшествий.

Снова отложили: отопительный сезон в Пскове планируют завершить не сегодня.

Война до Победы или мир любой ценой? Политический комментарий нашего обозревателя Александра Савенко.