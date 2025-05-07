Общество

20 человек обратились на прием к сенатору Алексею Наумцу 12 мая

Сенатор Российской Федерации от Псковской области Алексей Наумец 12 мая провёл личный прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Большая часть вопросов традиционно касалась решения проблем участников СВО. Среди них вопросы по установлению статуса военнослужащих, по выплатам, предоставлению льгот, по получению отпуска, оформлению документов. Были сегодня и такие, кто пришел на прием не в первый раз, и их вопросы были решены.

«Сегодня вопросы в большинстве своем касались оформления документов, назначения выплат и установления статуса военнослужащих. Обращались и по вопросам улучшения жилищных условий. Все обращения взяли в работу. Нужно время, чтобы разобраться, подключить ведомства и найти выход», – отметил сенатор.

За время работы сенатор Алексей Наумец и его команда уже многим помогли и с выплатами, и с реализацией прав членов семей военнослужащих.

«К нам часто обращаются вдовы, матери, потерявшие сыновей. Конечно, они потеряли на СВО самое дорогое – своих близких. И какие бы слова поддержки и соболезнований я не выражал, как бы не старался, к сожалению, никого невозможно вернуть. То, что я могу сделать, обязательно сделаю и помогу решить возникшие проблемы», – сказал Алексей Наумец. Он добавил, что история гибели каждого бойца – это трагедия.

Напомним, помощь участникам СВО и членам их семей является одним из ключевых положений народной программы «Единой России». Реализовать это направление невозможно без обратной связи, которую можно получить, в том числе, при проведении личных приемов граждан.