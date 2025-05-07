Общество

Жители Усвятского и Пушкиногорского округов стали наиболее активными участниками голосования по благоустройству территорий

В Псковской области за три недели рейтингового голосования свой выбор в пользу общественных территорий для благоустройства сделали более 34,5 тыс жителей региона. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Наиболее активно за благоустройство общественных пространств голосуют жители Усвятского и Пушкиногорского муниципальных округов. Там в голосовании приняли участие почти 1,1 тыс и около 1,5 тыс человек соответственно. Это достаточно серьезный показатель, учитывая количество жителей этих муниципалитетов. Среди лидеров также Куньинский, Пыталовский, Бежаницкий и Палкинский округа.

Жители региона по-прежнему активнее всего голосуют при помощи волонтеров программы, которые весь период голосования работают в муниципалитетах. В настоящее время добровольцы помогли сделать выбор за ту или иную территорию более чем 21 тыс человек.

В городе Пскове в рейтинговом голосовании лидирует сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского батальона. За преображение территории проголосовали свыше 920 человек.

В Великих Луках лидером на 12 мая является сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Л. Чайкиной. Напротив этой позиции на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru — отметка о более 1,5 тыс голосов.

В лидеры голосования среди территорий Островского муниципального центра выбились сразу 2 позиции: сквер напротив дома № 39 на улице К.Назаровой и дома «24 на улице Больничной в городе Острове, а также пешеходная зона от улицы Спартака до улицы К.Либкнехта в Острове. За них отдано примерно равное количество голосов местных жителей — около 400.

Отметим, в регионе на голосование вынесено 108 общественных территорий, минимум по две в каждом муниципалитете. Это на 30 больше, чем в прошлом году. Голосование за выбор территорий для благоустройства продлится по 12 июня на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Также можно будет проголосовать с помощью волонтеров в общественных местах, через мобильное приложение «Госуслуги Волонтер».

По итогам проведения голосования в каждом муниципальном образовании будут определены объекты-победители, набравшие наибольшее количество голосов. В ряде муниципалитетов победителей будет несколько. Всего отберут 30 территорий. Все они попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.