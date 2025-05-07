Общество

Вдова Гайдая актриса Гребешкова умерла в возрасте 95 лет

Вдова режиссера Леонида Гайдая, заслуженная артистка Российской Федерации, член Союза кинематографистов России Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов РФ.

«Десятого мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка Российской Федерации Нина Павловна Гребешкова (1930-2025)», - говорится в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

В пресс-службе напомнили, что в творческой биографии актрисы было около 130 киноролей, пишет РИА Новости. Среди них - врач психиатрической больницы в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», жена Семёна Семёновича Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука», Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев», Анна Горбушкина в первой новелле фильма «Не может быть!», тётя Клава в фильме «Спортлото-82» другие.