Общество

Свыше 20 пациентов с ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю

1 945 случаев острой респираторно-вирусной инфекции зафиксировали в Псковской области с 5 по 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 62,9%. В городе Пскове зарегистрировано 817 случаев ОРВИ, или 42% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии.

Зарегистрировано восемь случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и В. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 23 человека, что на один случай больше, чем на предыдущей неделе.