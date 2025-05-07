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Общество

Свыше 20 пациентов с ОРВИ госпитализировали в Псковской области за неделю

13.05.2025 12:05|ПсковКомментариев: 0

1 945 случаев острой респираторно-вирусной инфекции зафиксировали в Псковской области с 5 по 11 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.  

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 62,9%. В городе Пскове зарегистрировано 817 случаев ОРВИ, или 42% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов определяют респираторные вирусы гриппозной и негриппозной этиологии. 

Зарегистрировано восемь случаев гриппа. Лабораторно подтверждены грипп А и В. За неделю с симптомами ОРВИ госпитализировано 23 человека, что на один случай больше, чем на предыдущей неделе. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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