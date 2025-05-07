На великолучанку составили протокол за отказ предоставить машину для ареста 

47 протоколов об административном правонарушении за воспрепятствование законной деятельности должностного лица составили сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов России по Псковской области за апрель 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
Например, в отделении судебных приставов города Великих Лук должница отказалась предоставить автомобиль для ареста в рамках исполнительного производства. Женщина задолжала за неуплату коммунальных платежей 137 тысяч рублей. Однако такая тактика не сработала. В отношении 39-летней гражданки составили административный протокол по статье 17.8 КоАП РФ, который направили в суд для принятия решения.
Напомним, санкция данной статьи предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до полутора тысяч рублей; на должностных лиц - от двух до трех тысяч рублей.