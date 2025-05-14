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Общество

Счастье, деньги и дороги для жителей Завокзалья

14.05.2025 11:48|ПсковКомментариев: 0

Когда председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко раздает номер своего мобильного? После соблюдения какого условия в Завокзалье пойдут автобусы? Почему псковичам надо приготовиться, что «посадят и не выпустят» перед ремонтом во дворе? Ответы на эти вопросы выяснились во время контрольного выезда на округ депутата Алеси Михачевой. За общением представителей власти с горожанами наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

«Тоже хотим»

Дом №3 в псковском переулке Машиниста – типичная панельная пятиэтажка. Балконы огорожены шифером или сайдингом, под окнами – ЖКХ-арт из покрышек и черепков, на стеклах после 9 мая остались бумажные силуэты журавлей, а по двору по-хозяйски расхаживают коты. Переулок пролегает в микрорайоне за железнодорожным вокзалом, в основном здесь частный сектор, но есть и несколько вот таких многоквартирников. Проблемы тут тоже типичные, но из-за обособленности микрорайона его жителям кажется, что все дело именно в расположении.

Типичная панелька из переулка Машиниста могла бы стоять не только в любом микрорайоне Пскова, но и в любом городе России.

«Мы, конечно, не центр, но тоже хотим жить красиво», - выразила эту мысль жительница переулка Машиниста на встрече с представителями власти 13 мая. Формат – контрольный выезд депутата Псковской городской Думы. С наступлением тепла каждый из народных избранников везет на свой округ тех, кто может помочь в решении его проблем. Завокзалье – округ Алеси Михачевой. На региональном уровне микрорайон входит в округ депутата областного Собрания Алексея Севастьянова, тот тоже был здесь. Как и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко. Заместитель главы администрации города Алексей Саенко представлял в своем лице власть исполнительную – в буквальном смысле, жители и депутаты ждали от него исполнения своих чаяний. «Ну, чего не хватает: счастья, денег, дороги», - говорили жильцы о своих заветных желаниях перед началом разговора с делегацией «из города».

Когда встреча началась, шутливый тон был отброшен в сторону.

«Наш двор последний во всем районе остался без ремонта, - жаловались местные. - Даже не подмести как следует. Мы, женщины, красиво одеваться хотим, но с таким двором, кроме кроссовок, ничего обуть не можем. Зимой чистят снег «на обочину», а мы здесь ходим. Как бабушкам пройти, как с колясками? После любого дождя вода стоит большими лужами, «скорая» в этом году не проехала. Площадку под мусор надо как-то заделать, погрузчик приезжает с ковшом, там яма уже. Энергетики под высоковольткой кусты спилили, а ветки за собой не убрали. А мы просили спилить у детской площадки большие деревья, так у нас запросили 150 тысяч только за отключение электричества».

Алеся Михачева, депутат Псковской городской Думы по округу №2.

После жалоб на то, что такси приезжает в микрорайон через раз – далеко объезжать железную дорогу – выяснилось интересное. Алексей Саенко рассказал, что вскоре городские власти вообще собираются тут автобус пустить. Но сначала надо утрясти вопрос с железной дорогой. Там хотят ликвидировать технический переезд, а в администрации работают над тем, чтобы привести его в соответствие с требованиями безопасности. И вот тогда! А когда?

«Решение вопроса протяженное по времени. Была подобная ситуация с землями Минобороны по улицам Маргелова и Шестака, недавно огромный земельный участок принят в муниципальную собственность, теперь территория будет приводиться в порядок. Тут ситуация аналогичная, только контрагент другой. Работа до конца будет доведена и к логическому финалу мы придем», - выразил уверенность Алексей Саенко.

Алексей Севастьянов, на чьем округе в областном Собрании находится Завокзалье.

По вопросам более приземленным Алексей Севастьянов попросил обозначить сроки. А то три года назад уже решили соорудить канал дренирования для отвода воды от дороги (местные уверяют, что есть полноценная ливневка, но ее дважды укатали в асфальт), но все еще ничего не сделано.

«Давайте хоть в каких-то вопросах будет стоять точка, – предложил областной депутат городским властям. - Мяч на вашей стороне».

Алексей Саенко. заместитель главы администрации Пскова, и председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

С Россетями Алексей Саенко обещал переговорить, чтобы убрать опасные деревья без колоссальных затрат. А вот для ремонта двора жильцам придется приложить усилия. Они уже постарались, пробивают тему с 2017 года. Но сначала неправильно оформили документы в городскую программу, потом во время пандемии все процессы встали на паузу, а затем федеральный центр почти свернул финансирование. Придется начинать сначала, уже по другой линии.

Дорожка вдоль подъездов засыпала асфальтовой крошкой.

Александр Гончаренко рассказал, что сегодня в Пскове главный инструмент приведения дворов в порядок – создание территориальных общественных самоуправлений. Число ТОСов только в Пскове выросло с семи в 2022 году восьмидесяти в 2025-м.

«Территория принадлежит вам, без вашего решения ничего не произойдет. Надо только собраться. Это самый тяжелый момент – организационный, - со знанием дела говорил председатель гордумы. - Всего три человека хватит в инициативную группу. Я вам дам молодого красивого юриста. Вас встретят, посадят и не выпустят, пока все не объяснят», - многообещающе и тоже с долей юмора обрисовал перспективы Александр Гончаренко и оставил жителям переулка Машиниста номер своего мобильного.

В этот день он еще дважды его надиктовывал.

Один раз председателю ТСЖ дома №15 на 1-й Поселочной улице – это уже Лепеши, но все еще округ Алеси Михачевой, четыре корпуса бывшего общежития, во флигеле которых расположена библиотека. Жильцы тоже подали заявку на ремонт двора аккурат к сворачиванию федерального финансирования. Председатель гордумы вновь рассказал, что с тем же проектом теперь прямая дорога в движение ТОС, тем более, сумели уже объединиться в товарищество собственников жилья, чтобы заниматься своим домом напрямую, не привлекая управляющую компанию.

У председателя местного ТСЖ уже есть дизайн-проект ремонта двора.

Другой раз Александр Гончаренко оставил свой номер в соседнем дворе, у старшей по дому №9/2 с улицы Шелгунова. Жильцы квартиры с первого этажа натащили хлама с помойки, развели насекомых, чем очень осложняют жизнь соседям. «Нехорошую квартиру» оказалось легко идентифицировать со двора по тряпкам на окнах. Куда тяжелее что-то сделать для ликвидации свалки внутри частной квартиры. Вот Александр Гончаренко и поделился своим контактом, чтобы помочь решить вопрос, что называется, в правовой плоскости.

Жильцы дома показывают Алесе Михачевой видео. на котором изнутри запечатлено состояние «нехорошей квартиры».

Железное сердце Завокзалья

Пока были в Завокзалье, сходили еще к перекрестку улиц Паровозной и Железнодорожной. Названия их красноречиво говорят о самой важной детали, влияющей на жизнь каждого в микрорайоне – это, конечно, железная дорога. Местные могут пешком выбраться в город только через мост над ней.

Мост, связывающий пешеходов Завокзалья с городом.

Но к нему надо еще попасть. Например, каким-то образом дойти по дороге без тротуара и перемахнуть через перекресток без перехода.

Сложный путь.

Потом постараться не сломать себе ноги, пробираясь к «большим» рельсам через «маленькие» и не попасть в поле внимания шпаны, обосновавшейся в заброшенных технических зданиях неподалеку.

Через эти рельсы надо не проходить, а пробираться.

По дороге, через которую нужно перелетать пешеходам, машины ездят не притормаживая, активисты микрорайона хотели бы здесь видеть «лежачего полицейского». А настоящего – у площадки для сбора мусора на повороте дороги, где регулярно сжигают контейнеры. Отходы, в итоге, валяются просто так, разлетаются по недавно прибранным обочинам и вытесняют машины с одной полосы движения, создавая потенциально аварийную ситуацию.

Новые контейнеры здесь ставили не раз, итог один - поджог.

Про все это жители рассказывали крайне эмоционально – наболело, вот и вскипело. В сухом остатке получается так. Создание пешеходного перехода является частью уже заключенного контракта, так что «зебра» вот-вот нарисуется на пути к мосту. Проведены переговоры с железнодорожниками, те готовы начать обустройство прохода через рельсы, как только переход через автомобильную дорогу придаст дорожке официальный статус. В планах городских властей есть и ремонт улицы Паровозной с обустройством тротуара.

 
«Мои встречи с жителями проходят регулярно, а когда во время контрольных выездов приезжают представители администрации, люди могут увидеть, что их проблемой занимается исполнительная власть, - подытоживая насыщенный день, сказала Алеся Михачева. - У нас в городе есть некоторые финансовые трудности, но после выездов определенная часть вопросов решается. Будем надеяться, что выезд этого года тоже даст положительный результат в решении, возможно, не всех вопросов, но какая-то часть снимется».

Вместе со своим депутатом на то же самое надеются и жители Завокзалья.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой

Источник: Псковская Лента Новостей
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