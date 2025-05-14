Общество

Выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек в РФ в I квартале вырос на 26,4%

Производство ветеринарных вакцин против бешенства для собак и кошек в России в январе - марте 2025 года увеличилось на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил Минсельхоз РФ.

«Российские компании активно замещают импортные ветпрепараты и наращивают внутреннее производство как для сельскохозяйственных, так и для домашних животных. По данным Россельхознадзора, в I квартале 2025 года выпуск вакцин против бешенства для собак и кошек увеличился на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 1 апреля в государственных ветеринарных службах регионов было 3,3 млн доз вакцин для профилактической и вынужденной иммунизации собак и кошек от этого заболевания», - говорится в сообщении.

Министерство отмечает, что за последние годы отечественные биофармацевтические предприятия существенно нарастили выпуск ветеринарных препаратов и расширили ассортимент продукции. «Этому способствовала разработка новых высокотехнологичных вакцин и лекарств, а также модернизация производств», - подчеркивает Минсельхоз.

Так, по итогам 2024 года в России выпущено 32,4 млрд доз иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарии, что на 73% больше, чем годом ранее. В то же время в первом квартале текущего года объем производства вакцин составил 6,3 млрд доз.

«Против особо опасных и основных экономически значимых заболеваний животных (бешенство, сибирская язва, бруцеллез, лептоспироз и т. д.) в нашей стране используются отечественные вакцины - Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет в регионы порядка 73 наименований». - также сообщает министерство.