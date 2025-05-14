Общество

Продолжается прием заявок на конкурс журналистов «ПРО газ»

«Газпром межрегионгаз» продолжает прием заявок на конкурс публикаций, посвященных работе газовой отрасли России. Заявки и материалы принимаются от авторов до 1 августа. Подведение итогов и награждение победителей пройдет в рамках Петербургского международного газового форума, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Изображение: ООО «Газпром межрегионгаз Псков»

В этом году с учетом пожеланий участников расширено число номинаций и категорий конкурсантов. Заявки могут подавать не только журналисты, но и блогеры – авторы публикаций на темы газификации, платежной дисциплины, безопасного обращения с газом в быту, клиентоориентированности. Победители будут определены в шести номинациях:

лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

лучшая публикация в печатном издании;

лучшая публикация в информационном агентстве;

лучшая публикация в интернет-издании;

лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

лучший материал на радио.

Одной из целей конкурса является поддержка лучшего опыта в освещении актуальных тем газовой отрасли России. Жюри будет оценивать работы, опубликованные в период с 1 января 2024 по 1 августа 2025 года. Для участия в конкурсе авторам публикаций необходимо заполнить заявку. Официальный электронный адрес для приема заявок: konkursgaz@yandex.ru

Награждение победителей состоится в Санкт-Петербурге на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет 7–10 октября 2025 года.

«Конкурс проводится второй раз и уже стал востребованной платформой для тех, кто работает в сфере газовой журналистики. Сейчас среди претендентов на победу – опытные и начинающие журналисты федеральных, региональных и отраслевых СМИ, блогеры, авторы социальных медиа. Приглашаем новых участников присоединиться к конкурсу!» – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

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