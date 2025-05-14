Общество

Победители профсоюзного первомайского квиза посетят виртуальную арену в Пскове

Победители профсоюзного первомайского квиза посетят виртуальную арену Another World в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

«Победители профсоюзного первомайского квиза готовятся к приключению на самой большой арене виртуальной реальности в Пскове — Another World (Другой Мир). Здесь профактивисты смогут не просто наблюдать, а стать настоящими героями захватывающих командных сражений!» - сообщили в облсовпрофе.

Арену площадью 400 квадратных метров могут одновременно посещать от 1 до 20 игроков. Победители квиза смогут поиграть в 19 VR-игр с полным погружением.

Напомним, что первомайский квиз «Маёвка» прошел в Доме профсоюзов в Пскове 1 мая, в День Весны и Труда. Квиз разработан Молодежным советом Федерации независимых профсоюзов России. В Пскове мероприятие было организовано Молодежным советом Псковского облсовпрофа и посвящено празднованию Первомая.