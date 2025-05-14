Общество

Жители Пскова стали больше интересоваться парфюмом онлайн - аналитика

Мужчины из Пскова стали активнее покупать парфюмерию через интернет: в первом квартале 2025 года их трафик на этих платформах увеличился на 39% относительно того же периода. В целом интерес россиян к онлайн-шоппингу в косметическом сегменте остается стабильно высоким — средний трафик на сайтах этих магазинов вырос на 6%. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Инфографика: Yota

Абсолютное лидерство по объемам трафика приходится на сайты больших бьюти-ритейлеров («Золотое Яблоко», «Рив Гош», «Лэтуаль», «Иль де ботэ» и других) — 92%. За год динамика трафика и рост числа посетителей этих сайтов практически не изменились, а вот менее крупные площадки начали набирать обороты.

Наиболее активный рост в первом квартале этого года показали сайты с корейской косметикой (+45% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Вырос интерес и к онлайн-магазинам сетевых бьюти-компаний вроде Avon и Oriflame (+35%) и парфюмерным маркетплейсам (+23%). На 14% увеличился трафик на интернет-площадки бюджетной косметики («Подружка», «Улыбка радуги» и другие).

В Пскове женщины по-прежнему лидируют в покупках бьюти-средств онлайн (на них приходится 59%). Однако мужчины показывают значительный рост интереса к таким товарам: в первом квартале этого года их трафик увеличился на 39%. По времени, проведенному на парфюмерных маркетплейсах, мужская аудитория почти догнала женскую — суммарно их сессии занимают 49% от всего потраченного времени на тематических сайтах против 51% у женщин.

Фото здесь и далее: Yota

Самые частые посетители онлайн-магазинов косметики и парфюма — пользователи 26-35 и 36-45 лет. На них приходится 63% трафика. Однако наиболее активную динамику демонстрируют россияне 46+ (+13%), особенно на сайтах парфюмерных интернет-магазинов (+40%) и сайтах сетевых бьюти-компаний, где рост пользовательского трафика составил внушительные 60%.

Молодежь от 14 до 25 лет остается верна крупным ритейлерам, на долю которых приходится 66% трафика этой аудитории от всех косметических онлайн-площадок. При этом молодые люди стали чаще интересоваться продуктами сетевых бьюти-компаний (+58%) и парфюмерных онлайн-магазинов (+4%), причем по некоторым из последних цифра превышает 20%.

Жители Саранска, Салехарда и Кызыла чаще остальных интересуются онлайн-покупками косметики и парфюмерии. В топ-10 также вошли Горно-Алтайск, Мурманск, Архангельск, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков и Майкоп — на жителей этих городов, где мало или вовсе нет офлайн-точек крупных косметических сетей, приходится больше всего интернет-трафика в расчете на одного пользователя.