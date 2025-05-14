Общество

Акция «На работу на велосипеде» снова пройдёт в Пскове

23 мая Псковский городской молодёжный центр приглашает псковичей принять участие во всероссийской акции «На работу на велосипеде», сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото: Молодежный центр Пскова

В этот день в Пскове заработают специальные «энергетические точки», где велолюбители смогут получить бонусы от партнёров акции, а также фирменные подарки от организаторов — наклейки, номерки на велосипеды и значки.

Помимо точек-партнёров в городе будут расположены три точки организаторов:

на пересечении Юбилейной улицы и Рижского проспекта (сквер между домом №68 и пешеходным переходом),

на Аллее Героев у Вечного огня (улица Свердлова),

возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16).

На каждой из них организаторы и волонтёры акции помогут закрепить номерки на велосипеды и вручат энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.

Предварительная регистрация уже началась. Она поможет организаторам распределить раздаточную продукцию по точкам в соответствии со спросом.

Напомним, в Пскове акция «На работу на велосипеде» проходит два раза в год – весной и осенью. Организаторы предлагают всем желающим хотя бы на один день отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.