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Общество

«Чудес там искать не стоит»: астрологи, тарологи и ведьмы — всё

15.05.2025 12:23|ПсковКомментариев: 0

Перед майскими праздниками Госдума приняла на рассмотрение законопроект с запретом на рекламу эзотерических услуг. После его вступления в силу любой пост в соцсетях о раскладе на картах таро или гадании по звездам окажется вне правового поля. За последние годы рынок услуг по выяснению или изменению судьбы приобрел впечатляющие масштабы. На причины популярности эзотерических практик, их вред для психики и души, способы разобраться с трудностями без магии Псковская Лента Новостей решила посмотреть под разными углами. Для этого обозреватель Юлия Магера поговорила с практикующим психологом Еленой Григорьевой и с православным батюшкой, духовником Псковской епархии, благочинным храмов города Пскова Андреем Большаниным.

 

Взгляд психолога

- Елена, на взгляд психолога, почему люди готовы нести свои деньги тем, кто оказывает эзотерические услуги?

- Потому что тогда не надо нести ответственность за свою жизнь. Точнее это такая надежда или мечта, что кто-то сделает тебе счастье и тогда не придется встречаться с так называемыми негативными эмоциями — печалью от того, что что-то ушло, страхом и тревогой по поводу будущего, со злостью, завистью. В обыденном сознании есть представление о том, что надо избегать «негатива», думать о хорошем. Но все ровно наоборот: избегание эмоций создает проблемы.

Человек страдает и хочет, чтобы этого не было. Это по-человечески понятно. К психологу люди тоже нередко обращаются с мотивацией «хочу, чтобы этого не было». Но мы работаем по-другому. Не с внешними объектами, а с внутренним содержанием. Ведь эмоции наши, и они говорят что-то про нас, а не про того, кто их вызывает. И про себя можно узнать что-то не очень приятное, например, какой я вношу вклад в то, чтобы у меня все было так. Во многой мудрости много печали. Поэтому это кино не для всех. Проще разместить врага вовне и с ним производить какие-то манипуляции.

Елена Григорьева, практикующий психолог. Фото из личного архива.

- Чего клиенты ждут от такого рода услуг?

- Облегчения страданий, избавления от тревоги и ответственности. «Скажите мне что делать, и я сделаю». Мы хотим жить в понятном и ясном мире, где нет столько неопределённости, сколько есть сейчас.

Запрет рекламы коснется услуг, в том числе, алхимиков, астрологов, аура-диагностов, биоэнергетических терапевтов, ведьм, духовных наставников, игропрактиков, космоэнергетов, кристаллотерапевтов, магов, медиумов, нейрографов, нейрокодировщиков, нумерологов, практиков осознанных сновидений, расстановщиков, регрессологов, рейки-мастеров, рунистов, рунологов, специалистов по васту, тантре и фэншуй, тарологов, хилеров, хиромантов, цифропсихологов, чакра-терапевтов, чакрологов, ченнелеров, эзотерических коучей и очистителей, энергопрактиков, энергосессиологов и энерготерапевтов.

- Люди какого склада наиболее склонны верить в мистику?

- Мне кажется, со слабо дифференцированным внутренним миром, имеющие трудности ментализации, описания, а что со мной происходит, а с чем это связано, а что я чувствую в связи с этим, что делаю. Они не привыкли смотреть в себя и распознавать собственное содержание, отделяя внешнее от внутреннего, поэтому им многое кажется загадочным, непонятным, пугающим.

Еще, мне кажется, люди с травматическим опытом. Тогда им может быть просто очень плохо, они могут даже не знать, с чем конкретно это связано. И они как будто бессильны справиться со своим состоянием. Тогда, чтобы с ним совладать, они готовы на что угодно, чтобы избавиться от этой невыносимости. А это, к сожалению, потенциальная уязвимость для разного рода злоупотреблений.

- Обилие такого рода услуг — это примета времени? Или их всегда было в достатке, просто сейчас мы чаще видим страницы «специалистов» в соцсетях, рекламу их деятельности и регулярно слышим о необходимости запрета?

- Я думаю и то, и другое. Мы живем в эпоху перемен, а когда у людей много стресса, критическое мышление, как более поздно сформировавшееся, начинает сбоить, происходит регресс на более ранние стадии развития мышления. Есть закон психологии: аффект тормозит интеллект. Поэтому когда много стресса, надо сначала успокоить рептилийный мозг, который отвечает за страх, и включить кору, то самое критическое мышление, а потом уже предпринимать какие-либо действия.

В стрессе активно работают наиболее древние области мозга. Иллюстрация создана с помощью нейросети «Шедеврум».

- Где пролегает грань между эзотерикой и психологией? Например, чем расклад метафорических карт отличается от карт таро? И как человеку понять, перед ним специалист от науки или от суеверий?

- Грань между эзотерикой и психологией пролегает там, где человек воспринимается как объект манипуляций или как субъект, вольный распоряжаться своей жизнью по своему усмотрению. Объектом можно управлять, субъект управляет собой сам.

Психолог общается с клиентом не как с объектом манипуляций, с целью совершить какое-либо воздействие, починить поломку, а как с отдельным субъектом, у которого были какие-то основания стать таким, какой он стал и есть выбор, что с этим делать. Можно ничего не делать, главное - признать эту презумпцию выбора. Не выбирать — тоже выбор. В этом больше свободы, чем зависеть от чьих-то воздействий.

Про карты, я думаю, механизм тот же — проекция. Человек видит то, что есть в нем. Свое внутреннее содержание он, как разноцветный фонарик, проецирует вовне. И не важно, какие карты ему показывать, можно вообще ничего не показывать. Мы видим мир таким, какие мы сами. И нам никуда не деться от нашего способа восприятия мира, мы всегда его носим с собой. Психолог с этим работает.

Специалиста от науки лично я определяю исключительно по наличию документа о высшем профессиональном образовании надлежащего образца. Образование развивает критическое мышление и системное видение. А это сейчас, увы, не самый ходовой товар. В институте изучают не только картинки, пятна Роршаха, например, но и анатомию и физиологию ЦНС, высшую математику, возрастную психологию, психодиагностику и много чего еще.

И картинки картинками, а изменения предполагают перестройку нейронных связей, а это не разовая акция, с этим нужно работать и понимать как. Мы же не ждём от себя, что за один урок выучим иностранный язык, или за одно посещение тренажерного зала накачаем пресс. Тут такая же история, нужна систематическая работа, основанная на знаниях. И это не про два притопа, три прихлопа.

Взгляд священника

- Отец Андрей, как церковь относится к астрологам, тарологам, магам и прочим эзотерикам?

- В первую очередь, мы к ним относимся, как к жуликам, занимающимся обманом граждан. На этом наживаются, но если бы эти деятели хоть что-то знали из будущего, были бы самыми богатыми людьми на земле. Но они могут зарабатывать только за счет того, что дают прогнозы людям, которые ищут чудес там, где их искать не стоит. Такие люди либо заведомо обманывают, либо служат сатане. Во втором варианте, люди теряют не только деньги, они еще и попадают в общение с дьяволом, а это то же самое, что пытаться найти что-то доброе, раскрыв чумную пробирку. Дьявол по определению ненавидит человека, и все, кто пытается от него что-то доброе получить, обязательно пострадают, а то и вовсе не спасутся и после смерти попадут туда, куда нам не стоит попадать.

Отец Андрей Большанин, духовник Псковской епархии, благочинным храмов города Пскова. Фото из личного архива.

- В чем разница между эзотерикой и религией? На первый взгляд, в обоих случаях человек имеет дело с высшими силами, а важное значение приобретает вера в них.

- Мы, христиане, верим в Бога, Творца вселенной, в Его святой Промысл над всем в согласовании воли Божьей и воли человеческой. А эзотерики и прочие подобные граждане, которые, видимо, начитались фэнтези и стали принимать романы за реальность, либо которые остались в древнем магическом сознании со времен, когда с копьями охотились на мамонтов — таким людям кажется, что все зависит от набора случайностей. Не вовремя выпрыгнула бедная черная кошка, не постучал по дереву — вот и все, будут проблемы. Такие люди полагаются не на волю Божью, не на собственное произволение, запускающие цепь событий, для них происходящее обусловлено глупыми причинами. Церковь всегда была против суетной веры, потому что веры в Бога нет там, где есть суеверия.

Где есть Бог, там нет места суевериям. Фото из архива редакции.

И вообще, если Бог всемогущ, случаю в нашей жизни места нет. Бывает, что и прихожане встречаются с магическим мышлением. Для таких граждан гораздо страшнее перебежавшая дорогу кошка, чем несоблюдение заповедей.

Преподобному Серафиму Саровскому задавали вопрос: «Батюшка, как можно не верить снам, если они сбываются?» Он на это отвечал: «А вы не верьте, и сбываться не будут». Вера имеет огромную силу.

Только есть вера в Бога и его Промысл, а есть вера глупая, в какие-нибудь слова гадалки, что машина в 25 лет собьет. Такой человек чуть ли не сам под машину кинется, будет провоцировать события. А чтобы зря время не терять лет с 20 начнет пить, курить и заниматься чем попало.

- Чего люди ждут от подобного рода услуг?

- Получить все как можно проще и без всякого труда. Не хотят потрудиться и подумать. Все просто, свою ответственность можно переложить на якобы знающего человека, называющего себя эзотериком или того хуже колдуном. Тебе дадут какой-то амулет или колотушку, которой надо постучать по дереву, и все наладится. А то и чью-нибудь фотографию на кладбище скажут закопать. Будто люди в школе не учились и книг не читали. «Я ни в чем не виноват, виноват кто-то другой». Денежку заплатил, тебе погадали на картах, можешь не бояться. Какое-то глупое шоу, по-другому не назвать.

Телевизионных «ведьм» и «колдунов» дергают за ниточки создатели шоу, после выхода которого примелькавшиеся на экране участники зарабатывают на поверивших в их способности зрителях. Фото из архива редакции.

- Как же не верить во всякое потустороннее, если у нас по одному из центральных каналов уже лет двадцать крутят передачу про «экстрасенсов»?

- Я ее принципиально не смотрю, но знаю, что такая существует. Конечно, это постановочное шоу, но у меня большие вопросы к государству, куда оно смотрит. Думаю, в том числе, такие передачи повлияли на формирование нынешнего массового психоза, когда люди триллионами переводят деньги мошенникам. По телевизору подобными программами сильно зрителям промыли мозги, люди стали неспособными думать самостоятельно. Мы должны оставаться личностями, критически смотреть на ситуации. А мы стали слишком внушаемы, превратились из паствы Христовой, в которой каждый — личность, в стадо баранов. Церковь говорит о том, что не надо быть бараном, а оставаться доброй овцой в стаде Христовом, где ты стараешься уподобляться Ему, Самому Богу.

- Что бы вы могли посоветовать тем, кто увлекается эзотерическими практиками?

- Покаяться. Обманывать людей — дьяволу служить. А кто всерьез подобными вещами занимается, не только ради заработка, так это самое настоящее беснование. Поэтому могу посоветовать как можно быстрее из этого омута бежать, работа на дьявола обязательно приведет к страшному результату. Что может быть хуже, чем являться проводником бесовщины в мир, заражать других этой грязью. Достаточно посмотреть, как такие люди себя позиционируют, какой у женщин макияж с подведенными глазами. Что это за образ? Ангельским миром здесь и не пахнет. Посмотрите на адептов — поймете, кто за ними стоит.

Беседовала Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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