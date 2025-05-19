Общество

«Потягнем за Отечество!»: Маршал Рокоссовский

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей продолжается историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Сегодня мы расскажем о выдающемся полководце, дважды Герое Советского Союза, единственном в истории СССР маршале двух стран Константине Рокоссовском, имя которого неразрывно связано с Псковской землей.

Константин Константинович родился 21 декабря 1896 года. Во всех советских энциклопедиях и научных трудах местом его рождения указывался город Великие Луки. Сам Константин Рокоссовский в своих автобиографиях до 1945 года называл в качестве места рождения Варшаву. В конце Великой Отечественной войны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, на его родине полагалось установить бронзовый бюст Героя. Он стоит в Великих Луках.

Фото: muzeumvl.ru

В соответствии с официальной биографией, коммунист Рокоссовский был сыном паровозного машиниста (поляка) и учительницы русского языка и литературы (русской). Но, по одной из версий, Константин Рокоссовский происходил из старинного польского дворянского рода герба Глаубич. Один из его предков получил во владение поместье Rokosowo (Рокосово), так возникла фамилия которую носил известный полководец.

В 14 лет, после смерти отца, Константин начинает самостоятельную жизнь. Трудился разнорабочим и подмастерьем каменотеса. В 1912 году за участие в политической демонстрации был арестован, но освобожден как несовершеннолетний. В 1914-м был призван на фронт Первой мировой войны, которую окончил в чине младшего унтер-офицера, заслужив за храбрость Георгиевский крест. В октябре 1917-го вступил в Красную Гвардию, с 1918 года служил в Рабоче-Крестьянской Красной армии. За участие в Гражданской войне был награжден тремя орденами Красного Знамени.

Из аттестации на комполка от 1923 года: «Сообразителен. Требователен. Заботлив».

В 1923 году Константин Рокоссовский женился на Юлии Барминой, через два года у них родилась дочь Ариадна.

В 1925-м окончил курсы усовершенствования комсостава кавалерии. В 1926 - 1928 гг. был инструктором в армии Монголии. В 1929-м прошел курсы усовершенствования высшего начсостава при военной академии им. М.В. Фрунзе. С 1930 года командовал последовательно полком, бригадой, дивизией.

1 февраля 1936 года Константин Рокоссовский назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса, располагавшегося в Пскове, непосредственной близости от тогдашней государственной границы с Эстонией.

Из воспоминаний сослуживцев: «С первых дней энергично и профессионально взялся за руководство. Используя свой боевой опыт, за короткий срок усилил боевую подготовку, укрепил материальную базу. Через полгода успешно прошли контрольные учебные маневры».

Штаб кавалерийского корпуса находился в доме номер 8 по улице Ленина. Сейчас там находится один из корпусов Псковского государственного университета.

Жил командир дивизии, вместе с семьей совсем рядом. Дом номер 8/11 на углу улиц Ленина и Пушкина был построен в 30-х годах XX века назывался «Дом специалистов» и считался одним из лучших и комфортных жилых домов города. Квартира семьи Рокоссовского находилась в крыле на улице Ленина. Дочь училась в образцовой школе №2, находившейся в Комсомольском переулке. Сейчас на доме, где жил Константин Рокоссовский, установлена памятная доска. Одна из улиц Пскова названа в честь великого полководца.

Фото: visit.pskov.ru

Псковичи, встречавшие комдива, вспоминали не только его выправку, гордую посадку на лошади и мастерство во время учений, но и заботу об обеспечении своих подчиненных. Рокоссовский неизменно обращался в партийные и советские органы с просьбами обеспечить жильем офицерский состав, в то же время боролся с нарушениями дисциплины в войсках. Неоднократно комдив избирался в различные президиумы и исполкомы, но по долгу службы должен был часто уезжать, иногда пропуская важные партийные собрания.

«У нас в Пскове была оборудована площадка для конных соревнований, и каждое воскресенье, а то и два раза в неделю проходили соревнования на которых главным судьей бывал сам командир корпуса, - вспоминал один из старожилов Пскова. Соревнования эти привлекали много псковичей. Изредка удавалось увидеть и самого Рокоссовского, когда он демонстрировал лихую рубку лозы или преодоление препятствий. Видели его псковичи в редкие минуты воскресного отдыха в кремле, где он с башни Кутекрома любовался широким разливом вод Великой и Псковы. Видели его псковичи и на трибуне в дни первомайских и октябрьских праздников, где он беседовал с приглашенными на трибуну первыми стахановцами Пскова».

27 июня 1937 года партийная комиссия при политотделе 25-й кавалерийской дивизии слушала конфликтное дело, утвердила решение Управления штаба и постановила исключить Константина Рокоссовского из членов ВКП (б) за «потерю классовой бдительности». А в августе 1937 года Рокоссовский, как и многие служившие с ним офицеры был арестован и этапирован в Ленинград. Жену и дочь выселили из «Дома специалистов». Семья поселилась в коммунальной квартире в доме №4 по улице Детской, затем «семье врага» было предложено покинуть приграничный город.

Уголовное дело по обвинению комдива в шпионских связях продолжалось два года, но суд все откладывался. 22 марта 1940 года, благодаря заступничеству маршала Тимошенко, указавшего на уникальные организаторские и военные качества Рокоссовского, он был освобожден в связи с прекращением дела.

Весной 1940 года Константин Рокоссовский был направлен в распоряжение командующего Киевским военным округом генерала армии Жукова. В сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов проявил себя выдающимся полководцем.

В первые недели Великой Отечественной войны Константин Константинович командовал 9-м механизированным корпусом на Юго-Западном фронте и участвовал в приграничных сражениях. С середины июля до 10 августа 1941 года командовал подвижной армейской группой войск Западного фронта под Ярцево. Ярцевская группа войск, возглавляемая Рокоссовским, остановила мощный напор фашистских войск.

С августа 1941-го по июль 1942 года Константин Рокоссовский находился во главе 16-й армии, затем командовал Брянским, Донским, Центральным, Белорусским, 1-м Белорусским, 2-м Белорусским фронтами. Принял участие в Смоленской, Московской, Сталинградской, Курской битвах.

В Курской битве (1943) Центральный фронт Рокоссовского нанёс поражение немецким войскам генерала Моделя (операция «Кутузов») под Орлом, в честь этого события в Москве 5 августа 1943 года был дан первый салют. В грандиозной Белорусской операции (1944) 1-й Белорусский фронт Рокоссовского разгромил группу армий «Центр» фельдмаршала фон Буша и совместно с войсками генерала И. Д. Черняховского окружил в «Минском котле» до 30 дивизий врага (операция «Багратион»).

На заключительном этапе войны 2-й Белорусский фронт Рокоссовского участвовал в Восточно-Прусской и Померанской операциях, завершив войну в Берлине. 24 июня 1945 года полководец командовал Парадом Победы.

В 1942 году был тяжело ранен. За выдающиеся заслуги во время Белорусской наступательной операции Рокоссовскому было присвоено звание Маршала Советского Союза. За боевые подвиги, совершённые в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, выдающийся советский полководец был награждён 2-мя Золотыми Звездами Героя Советского Союза, 7-ю орденами Ленина, орденом «Победа», орденом Октябрьской Революции, 6-ю орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, другими орденами и медалями; а также почётным оружием — шашкой с золотым Гербом СССР и 13-ю иностранными наградами.

После войны он некоторое время возглавлял Северную группу войск. В конце 1949 года по личному приказу Сталина Константин Рокоссовский командовал вооруженными силами Польши. В этот период он был назначен заместителем председателя Совета Министров Польской народной республики и ему было присвоено воинское звание - Маршал Польши.

В 1956 году Константин Рокоссовский вернулся в СССР и занял должность заместителя министра обороны СССР. С 1962-го вошел в число Генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

Умер в Москве 3 августа 1968 года после тяжелой болезни. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.