Общество

В РФ мошенники стали чаще толкать подростков на преступления

Мошенники стали чаще толкать подростков на преступления под видом легального трудоустройства, публикуя в соцсетях объявления о легкой подработке без заключения официальных договоров. Об этом сообщил старший прокурор отдела управления главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ Александр Кудряшов, выступая в Госдуме.

«Практика выявляет тенденцию к росту случаев скрытого вовлечения подростков в противоправную деятельность под видом легального трудоустройства, в том числе посредством публикации в социальных сетях объявлений о легкой подработке без заключения официальных договоров», - сказал он.

Кудряшов добавил, что данное обстоятельство требует принятия дополнительных мер по декриминализации информационного пространства, изобличению организаторов преступных групп и сообществ, вовлекающих детей в преступную деятельность через интернет. Кроме того, по его словам, требуется устранить недостатки в организации профилактической работы с несовершеннолетними, а также работать над повышением уровня ответственности уполномоченных органов власти и должностных лиц, пишет ТАСС.

Представитель надзорного ведомства также рассказал, что установлены факты использования подростков в качестве дропперов. «Вовлечение несовершеннолетних в подобную деятельность осуществляется, как правило, посредством обмана, введения в заблуждение о законности совершаемых действий, оплаты оказываемых услуг, а также с применением угроз, шантажа и иных форм психологического давления», - подчеркнул он.

Кроме того, отмечаются случаи, когда подростки устанавливают в своих квартирах технические устройства, симбоксы, прокси-серверы и аналогичное оборудование, используемое впоследствии для совершения дистанционных мошенничеств, массовых рассылок противоправного характера, хищения денег у граждан Российской Федерации. «Имеют место факты вовлечения подростков в осуществление кибермошеннических действий, включая размещение фишинговых ссылок, распространение вредоносного программного обеспечения, участие в схемах продажи персональных данных граждан», - добавил Кудряшов.