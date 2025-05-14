Общество

Жители Пскова могут сдать макулатуру на переработку

Псковский городской молодёжный центр запустил весеннюю акцию по сбору макулатуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фотография: Псковский городской молодёжный центр

До 30 мая жители города могут привезти в молодёжный центр Пскова (улица Максима Горького, 15) любой подходящий материал: газеты, журналы, книги без твёрдых обложек, тетради, офисную бумагу и картон. Организаторы также обращают внимание на необходимость удаления сторонних элементов – металлических скоб и кусочков скотча.

«Особенно актуально данное мероприятие в конце учебного года, когда многие школьники и студенты освобождают шкафы от многочисленных исписанных тетрадей. Всю принятую макулатуру переправят на предприятия вторичной переработки, что уменьшит потребность в вырубке лесов», - отмечает организатор акции Кристина Яковлева.

Пункт приёма макулатуры будет работать по будням с 10.00 до 18.00. Также можно согласовать визит заранее по телефону: 56-44-44.