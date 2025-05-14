Общество

Начинается видеотрансляция пресс-конференции об актуальных вопросах образования Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM». Она будет посвящена актуальным вопросам образования в Пскове.

Как и когда в этом году пройдут последние звонки и выпускные? Как обстоят дела с приемом заявлений в первый класс на новый учебный год? Удалось ли за последние годы снять остроту проблемы со вторыми сменами в школах областного центра? Хватает ли мест в детских садах? Какие работы в этом году ведутся по ремонтам школ и садов? Какие меры безопасности и «антисписывания» будут предприняты в этом году на ЕГЭ?

На этим и многие другие вопросы сегодня ответит начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.