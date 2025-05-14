Общество

Более 2 тысяч заявлений в 1 класс подали в Пскове с начала апреля

На текущий момент количество заявок, поданных на обучение в 1 класс в Пскове, составляет более 2 тысяч. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Сейчас идет, с 1 апреля по 30 июня, первый этап зачисления. В соответствии с законом об образовании, зачисляются дети, проживающие в микрорайоне, братья, сестры обучающихся. Второй этап будет с 6 июля. Если родители не хотят, чтобы ребенок учился в своем микрорайоне, есть возможность подать заявление на свободные места в других микрорайонах», — рассказал Геннадий Иойлев.

Начальник управления образования особо заострил внимание на том, что на сегодняшний день подано более 2 тысяч заявлений в 1 класс, но среднегодовая цифра составляет 2700 первоклассников.

«Было несколько лет, где происходило увеличение количества первоклассников, мы открывали дополнительные классы. Есть ряд проблем, но мы их решаем. Сложности связаны с недостатком учебных мест. На текущий момент в 19 учреждениях города есть вторая смена. Ранее нам приходилось открывать дополнительные классы и закупать оборудование, чтобы у всех детей была возможность получить образование», — поделился Геннадий Иойлев.

В заключение начальник управления образования выразил надежду на то, что новая школа на улице Киселева в городе Пскове к 1 сентября сможет открыть свои двери для всех желающих и снять нагрузку с переполненных школ.

Ранее сообщалось, что в новом здании на улице Киселева в Пскове расположится гимназия с изучением основ православной культуры №28.