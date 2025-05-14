Общество

«Глушилки» хотят поставить в школах Пскова на время проведения ЕГЭ

В Пскове прорабатывается вопрос установки специальных устройств, которые будут блокировать возможность пользоваться техническими средствами во время проведения ЕГЭ. Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев в ходе пресс-конференции в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Обеспечение честности и прозрачности экзаменов — это важная задача. Поэтому рассматриваем возможность установки таких устройств в аудиториях, где будут проходить экзамены», — сообщил Геннадий Иойлев.

Он добавил, что это поможет минимизировать риски использования мобильных телефонов и других гаджетов во время ЕГЭ.