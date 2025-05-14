Общество

Минздрав передумал менять правила выдачи листков нетрудоспособности

В конце прошлого года для борьбы с мнимыми больными Минздрав планировал ужесточить выдачу листков временной нетрудоспособности. Так, сотрудников, берущих больничный более четырех раз за полгода, при обращении в поликлинику в пятый раз хотели отправлять на экспертизу врачебной комиссии. Однако такая инициатива ведомства вызвала споры. В опубликованном приказе Минздрава о регламенте проведения экспертизы временной нетрудоспособности эта новелла изъята.

В ноябре 2024 года Минздрав опубликовал два проекта приказа, касающихся правил выдачи больничных. Предполагалось жестче контролировать людей, которые слишком часто болеют. Так, если человек четырежды за шесть месяцев оформлял лист нетрудоспособности, то в пятый раз мог получить его только на три дня. При этом доктору предписывалось отправить пациента на врачебную комиссию, чтобы подтвердить правильность лечения и выявить возможные серьезные недуги. Исключение хотели сделать, если человек ухаживал за больным родственником, проходил реабилитацию или получал заместительную почечную терапию.

Однако идея Минздрава вызвала неоднозначную реакцию. Так, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила министру здравоохранения Михаилу Мурашко доработать документ, отметив, что он не учитывает ряд ситуаций, когда нельзя ограничивать срок больничных. Это, например, период беременности или опасные инфекционные заболевания вроде холеры или чумы, требующие длительной изоляции. Яровая подчеркивала, что вопрос требует «тонкой настройки».

В новой редакции регламента экспертизы временной нетрудоспособности спорное положение изъяли. По сути, она практически полностью повторяет текст действующего с августа 2016 года документа.

То есть не обязывает врача узнавать, сколько больничных было выдано пациенту, а на врачебную экспертизу его, как и раньше, направят, только если нужно продлить лист нетрудоспособности.

Этот приказ Минздрава вступает в силу 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, что сейчас практика в поликлиниках такая: врач дает больничный на 5 дней и может продлить его до 10 дней. Если после этого пациент не выздоровел, то лист нетрудоспособности пролонгируют еще на 4 дня, но уже через врачебную комиссию, которая должна решить, может человек долечиваться дома или его пора госпитализировать.

По мнению Кондрахина, первоначальный вариант приказа Минздрава касался людей, которые, пользуясь больничным, устраивают себе выходные дни:

«Мы, врачи, доверяем пациенту, верим ему на слово. Человек жалуется, что он болеет, — мы даем больничный лист. И вот, наверное, в этом была история. То есть выявить тех людей, которые недобросовестно относятся к самой идее больничных листов».

В то же время специалист считает, что болезнь нельзя вылечить за три дня и введение такого регламента потребовало бы пересмотра всех действующих норм.

«По всей видимости, медицинское сообщество пришло к выводу, что невозможно так сокращать дни нетрудоспособности. Тогда должно полностью поменяться законодательство с точки зрения ОМС. У нас нет оплачиваемых трехдневных больничных листов. Три дня — это очень мало. То есть придет проверяющий и спросит: как вы за три дня болезнь вылечили? А почему других так не лечите? Какие у вас новые методики есть, что вы так быстро лечите?» — рассуждает Кондрахин.

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина предположила, что откат назад произошел из-за технических сложностей:

«Врач действительно может не знать, сколько человек болел. Это надо поднимать всю его историю болезни. Хорошо, если он берет больничный в одной организации. А если это разные — частная, государственная, федеральная, есть ли стыковка этих больничных листов?»

Информация о временной нетрудоспособности работников стекается в Социальный фонд, и теоретически там могли бы это отслеживать, предположила депутат. Но это другое ведомство, пишет «Парламентская газета».

«Представляете, сколько надо людей посадить, чтобы они отслеживали? Думаю, там тоже лишних сотрудников нет, чтобы этим заниматься. Либо надо переделывать программный продукт. Это большие технические сложности, поэтому, я думаю, из-за них вернулись назад», — сказала Соломатина.

Солидарен с ней Андрей Кондрахин: «Видимо, поняли, что очень непросто будет все отследить. Хотя у нас сейчас больничные листы стали электронными, но нужен человек, который бы этим занимался. А это непросто: сегодня я взял больничный у терапевта, завтра — у хирурга, послезавтра — у невролога, потом — у лора, стоматолога. Это же много больничных листов. А кто в конечном итоге будет отвечать, кто будет подсчитывать и дальше предоставлять на врачебную комиссию? Тут много вопросов»