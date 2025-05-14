Общество

Супруга псковского военного посоветовала не бояться идти к психологу

Военнослужащим и их семьям не стоит бояться обращаться к психологом, заявила супруга псковского военного Елена Горячёва в программе «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Как жена военного Елена Горячёва не смотрит телевизор. По её словам, у неё начинались истерика и слёзы, если она видела на экране взрывы и жертвы. Ей стало легче, когда она перестала смотреть телевизор и отключила информационный поток в принципе.

«Я решила отсеять весь негатив», - поделилась Елена Горячёва.

Гостья студии рассказала про фонд «Защитники Отечества», который оказывает, в том числе, психологическую помощь жёнам военнослужащих. Организация проводит концерты для детей, мастер-классы и новогодние «Ёлки». Елена Горячёва старается посещать мероприятия фонда по возможности.

Что касается детей, то сын и дочь привыкли к тому, что их папа «всегда в форме». Елена Горячёва считает, что необходимо говорить своим детям, что их отец — герой.

Супруга военного также высказала мнение, что государству необходимо предоставлять психолога, работающего с посттравматическим стрессовым расстройством, не только самому военнослужащему, но и всей семье.

«Не стоит бояться идти к психологу. На самом деле помощь нужна», - посоветовала Елена Горячёва военнослужащим.