Люди старше 65 лет стали активнее использовать банковские сервисы и бесконтактную оплату – Сбер

За последний год на Северо-Западе количество клиентов Сбера старше 65 лет, активно использующих банковские сервисы, увеличилось на 3,4%. Согласно аналитике банка, люди старшего поколения переходят на бесконтактные методы оплаты. С февраля 2024 года их доля среди пользователей сервиса «Оплата улыбкой» возросла с 1,1% до 4,3% по всей стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
Наличие банковской карты для пенсионных выплат открывает ряд возможностей. Люди, которые получают пенсию на карту, защищают свои средства от потери или кражи: в отличие от наличных, пластик можно быстро заблокировать. Деньги на карте также могут приносить дополнительный доход — например, на накопительном счета или вкладе c повышенной ставкой. Кроме того, обслуживание СберКарты для получателей пенсии бесплатно, а за покупки начисляются бонусы, которые можно тратить у партнеров Сбера.
Оформить получение пенсии на карту можно в приложении СберБанк Онлайн. Для этого необходимо ввести в умную строку поиска «Получение пенсии» и следовать инструкциям. Подробную информацию можно изучить на сайте Сбера.