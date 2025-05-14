Общество

На границе в Псковской области запретили ввоз более 19 тонн манго

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки, расположенном в Псковской области, государственный инспектор управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 19,2 тонны манго, предназначенного для получателя из Московской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, были выявлены нарушения.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе документарного контроля специалист ведомства установил, что сведения, указанные на маркировке о месте и (или) участке производства (Бразилия), не соответствуют данным в фитосанитарном сертификате (Кот-д’Ивуар). Следовательно, фитосанитарный сертификат признается не подтверждающим соответствие ввозимой партии подкарантинной продукции предъявляемым карантинным фитосанитарным требованиям.

Ввоз партии манго на территорию Российской Федерации запрещен.