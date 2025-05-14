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Общество

«Молодая гвардия» Пушкинских Гор

16.05.2025 17:46|ПсковКомментариев: 0

Все знают «Молодую гвардию» Донбасса и Олега Кошевого, спасибо роману Александра Фадеева. Подобная подпольная организация была и в Псковской области, в Пушкинских Горах. Бойцы «невидимого фронта» жили среди оккупантов в занятом поселении врагами и с первых дней войны боролись с врагом в тылу. В подполе уходили вчерашние школьники, учителя, врачи, колхозники.

Информацию об инициированном влиянии комсомольцами движения по крупицам собирали в живых подпольщиков, журналистов, обучающихся в местных школах. Подробности о подвиге подпольщиков Псковской Ленты Новостей рассказали в Пушкинском музее-заповеднике.

 

Герои книг

«Тема подпольного движения в Пушкинских горах в годы, представленная в книгах, написанных в 1960-80-х годах, вместе и свидетелями событий Великой Отечественной войны. В разные годы в газетах печатались статьи, посвященные воспоминаниям ветеранов и местных жителей, переживших бедствие. К 60-летию освобождения Пушкинского края от оккупантов музеями-заповедниками было подготовлено издание сборника «Вспоминая война». Основой этого проекта стали материалы из честных собраний ветеранов», - говорит начальник отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев.

Наверное, многим псковичам знакома небольшая книжка в красной обложке - «Подпольщики Пушкинских гор», автором которой был один из выживших участников движения Анатолий Малиновский. Книга вышла в «Лениздате» в 1984 году. «Писать ее (вернее, готовить) я начал осенью сорок пятого. Это был нелегкий труд. Многие свидетели и участники событий либо Парламента, либо не вернулись в Пушкинские Горы; немецкие архивы, обработанные боевыми средствами; в партийных архивах сведения о подпольщиках были неполными», - сообщил об издании сам автор.

По словам Андрея Васильева, Малиновский сразу после войны стал вести поисковую работу, переписывался с бывшими партизанами и подпольщиками, общался с очевидцами событий. «Подпольщики Пушкинских гор» - художественное произведение, но персонажи его не выдуманы. Это настоящие люди, в основном, подростки и молодёжь Пушкиногорья, которые рисковали жизнью в регионе с оккупантами.

«Пушкинские Горы были захвачены фашистами в июле 1941 года. И сразу же после начала войны там возникло подпольное движение. Между тем, инициаторами были вчерашние школьники, ребята, которые не были целью служить в армии, но здесь нашли не менее важное применение своих сил, иногда и более опасных. Руководителем подполья был школьный комсорг Виктор Дорофеев, именем которого названа одна из улиц в поселке», - сообщает Андрей Васильев.

«Виктор казался взрослее сверстников… Был худощав, лицо узкое, суховатое, волосы негустые, голос негромок. Вся сила Викторы была в его глазах. Покорял и глуховатый голос. Говорил Дорофеев порывисто: горячился взмахивал рукой, как бы в ней было оружие. (…) Несмотря на болезнь (туберкулез - прим.ред), он причинил матери вред в хозяйстве, ходил на лыжах, стрелял в школьной открытой шине из малокалиберки, купался в Сороти, пропадал в лесу, в поле. Мужество Дорофеева удивляло даже самых отчаянных сорвиголов...» - таким образом вспоминает руководитель Подполья Малиновский.

Именно этот молодой человек поддерживает вокруг себя таких же смелых вчерашних мальчишек и девчонок. «Что они делали? Слушали сводки с фронта, писали листовки. Потом к ним стали присоединяться другие группы ребят, и постепенно организация разрослась. Девушки, которые знали немецкий язык, работали у немцев в управе, доставляли бланки паспортов, пропуски, для того чтобы подпольщики могли свободно передвигаться по району. Конечной целью была установка связи с партизанами», - говорит Андрей Васильев.

По его словам, уже в 1943 году на территории района действовали 3-я Ленинградская партизанская бригада Александра Викторовича Германа и 15-я Калининская бригада (потому что Пушкиногорский район относился тогда к Калининской области). С партизанами-подпольщиками связались, и многие из них потом уходили в их бригады.

В связке с партизанами

Задачами подпольщиков было доставать и партизанам разведданные и проводить диверсии. Они взрывали мосты, склады с горючим. Несколько таких операций описаны и описаны в статьях и очерках участников подпольного движения. Например, в книге Малиновского можно найти подробности взрыва Кокоринского моста:

«Двадцать два килограмма тола нам только что передали партизаны. Взрывчатка была спрятана в тайнике, в официальной лисей норе. За две ходки я среди белого дня перенес тол почти к самому мосту, спрятал в зарослях ивника. (…) За полчаса до расстановки оккупантов секретных ночных постов я был уже около Кокорина. Когда стемнело, Михаил (Александров, подпольщик - прим.ред.) по лестнице жертву. По лестнице я поднялся к мостовым балкам, а Михаил решил подавать тол. Я уложил тол, увязал шпагатом, установил детонатор, закрепил бикфордов шнур. Все шло как по маслу, страха не было.

Шнур был высоким, метров около семи; сколько времени он будет гореть, я не знал, и это беспокоило. (…) На большаке показалась колонна машины. Я поджег спичку, поднес к шнуру, а когда он загорелся, закройте конец шнура на валун. Вдруг шнур спружинил и положил его в воду. Я не знал, что шнур бикфордов горит и в воде, схватил его и вытащил из реки. Шнур обломился, искры ударили прямо в руку. От непредвиденных обстоятельств и страха прошиб пот… Бросил коробок в воде, вскарабкался на берег, побежал к железнодорожной насыпи. Почему-то я был уверен, что шнур погаснет, но тут грохнуло так, что у меня заложило уши».

Также подпольщики устраивают взрыв кирпичного завода в деревне Подкрестье недалеко от Пушкинских гор. «Завод был открыт в начале XX века. Оборудование не успели эвакуировать в начале войны, и немцы изготовили там кирпич, который использовался для укрепсооружений под Ленинградом. Чтобы вывести завод из строя, подпольная группа должна совершить диверсию», - говорит сотрудник Пушкинского заповедника.

Ряды подпольщиков пополнялись и красноармейцами, которые в районе обороны получили ранения и скрылись в домах, где проживали окрестные деревни. «Из таких «окруженцев» — Павел Семенович Некрасов, бывший военный врач из одной части, которая обороняла наше место. Они сделали документы, он устроился на работу в больницу и доставил медикаменты подпольщикам и партизанам», - рассказывает Андрей Васильев.

Память жизни

Но не у всех у бойцов «невидимого фронта» получалось гладко, как в кино. К сожалению, были и провокации, и доносы. Немцы понимали, что сеть подпольщиков и тех, кто их сочувствует, достаточно широкая. Весной 1943 года из Пустошки сюда перебазировался отряд тайной полевой полиции 727-й дивизии СС. Они занимались патрулированием дорог, проверяли документы и именно они производили большинство карательных операций.

Уже с 1942 года начались аресты. «Одно из страшных событий: в январе 1944 года арестовали более 20 подпольщиков, в основном это были девушки. Более 20 человек прибыли в застенки гестапо - в подвалах школы. Здание этой школы сохранилось, оно находится в старой части поселения, и сейчас там располагается администрация поселений. Всех преступных казнили: кого-то расстреляли, а кого-то - сожгли на окраине Пушкинских Гор, в деревне Каврино. Это произошло 23 февраля 1944 года - за несколько месяцев до начала наступления", - сообщает Васильев.

Первый руководитель подполья Виктор Дорофеев умер от туберкулеза в сентябре 1942 года. Его сменил Сергей Кошелев. Он был старше Дорофеева, работал начальником пожарной охраны в немцев. За участие во многих диверсиях в августе 1943 года Кошелев был замечен, отправлен на Остров, а затем оказался в концлагерях. «Лишь после войны я узнал, какие круги ада прошел Степан, - написал Малиновский. - Концлагерь «Клога» в Эстонии, лагерь в Лотарингии, побег и участие во внешнем Сопротивлении... В 1947 году переехал в Ленинград к родственникам, работавшим на Финляндском железнодорожном вокзале. За подпольную деятельность был награжден медалью «За отвагу». Умер в 1987 году».

В 1966 году указом президиума Верховного Совета СССР многие пушкиногорские подпольщики были награждены орденами и медалями.

В 2000-м году в Пушкинском заповеднике была открыта выставка «Великая Отечественная война в воспоминаниях, документах, фотографиях пушкиногорцев». В основе выставки легли материалы, которые создавались самими людьми. Также были упомянуты воспоминания бывших подпольщиков, тогда еще здравствующих. В музее есть небольшой аудиоархив.

Точная цифра участников подпольного движения нигде не встречается. Но таких людей было около 40-50 человек в поселке, а также работали группы по окрестным деревням и связные. «Это были и местные школьники, и школьницы, и люди постарше – из колхозников, учителей, врачей. Подпольная сеть была достаточно разветвлена. Без их помощи партизанским формированиям было бы тяжело.

Светлана Синцова

Фото Пушкинского заповедника

 

Теги: #80-летие победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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