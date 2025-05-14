Общество

Комитет ГД одобрил ко II чтению законопроект о штрафе за продажу энергетиков детям

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о введении штрафов до 500 тыс. рублей за продажу несовершеннолетним энергетических напитков.

«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона №791244-8 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». <…> Направить настоящее решение <…> в Совет Государственной думы для включения в проект порядка работы Государственной думы для рассмотрения во втором чтении на 20 мая 2025 года», - указано в решении комитета, опубликованном в думской базе данных.

Документ внесла в палату парламента группа депутатов в декабре 2024 года. В первом чтении он был принят в марте. Новой нормой предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, за продажу несовершеннолетнему безалкогольного тонизирующего напитка, в том числе энергетического, законопроектом предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. рублей. Для должностных лиц предлагается ввести штраф до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц - до 500 тыс. рублей.

Профильный думский комитет рекомендовал принять во втором чтении поправку, по которой норма должна вступить в силу со дня официального опубликования закона. В изначальной версии законопроекта предполагалось, что норма вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Также комитет поддержал поправку, по которой административные дела по таким нарушениям будут рассматривать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие региональный государственный контроль (надзор) в области продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Сотрудники полиции смогут рассматривать дела при непосредственном обнаружении ими признаков административных правонарушений.