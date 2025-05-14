Общество

Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая

Актер Глеб Калюжный уйдет на срочную службу в армию 27 мая, сообщил агент артиста Григорий Сухов.

«Двадцать седьмого мая Глеб идет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00», — сказал собеседник агентства.

Российский актер и музыкант Калюжный снялся в трех десятках фильмов и сериалов, в том числе «14+», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы», «Блокадный дневник», «Красный шелк», пишет РИА Новости.

Сейчас к выпуску в осенний кинопрокат готовится фильм «Первый на Олимпе», в котором Калюжный снялся в главной роли — олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова. Лента выйдет на экраны 9 октября.