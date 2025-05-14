Общество

Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия дня рождения Суворова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения легендарного полководца Александра Суворова, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Учитывая значительный вклад легендарного полководца А.В.Суворова в укрепление могущества Российского государства и в связи с исполняющимся 300-летием со дня его рождения, постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 300-летия со дня рождения А.В.Суворова», - говорится в документе.

В указе отмечается, что правительство в 6-месячный срок должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению празднования и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий, пишет РИА Новости.

Также в указе говорится о рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным образовательным организациям принять участие в подготовке и проведении мероприятий.