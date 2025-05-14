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Общество

В «Роскачестве» рассказали о схемах обмана в салонах сотовой связи

18.05.2025 16:40|ПсковКомментариев: 1

Посещение салона сотовой связи может обернуться неприятными сюрпризами. О схемах обмана и уловках мошенников 18 мая рассказали специалисты Центра цифровой экспертизы «Роскачества».

По данным специалистов, наиболее распространенной схемой мошенничества является скрытое оформление сим-карт на покупателя.

«Потребители, приходя в салон, могут не заметить, что помимо выбранного тарифа в чеке оказывается еще одна сим-карта, оформленная без их ведома», — говорится в материале.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы «Роскачества» Сергея Кузьменко, обман в салонах связи является распространенной практикой, с которой сталкивается практически каждый россиянин.

Эксперт порекомендовал проверять все пункты в выданном чеке и не соглашаться на ненужные услуги.

Кроме того, консультанты могут навязывать дополнительные услуги, особенно пожилым людям, под видом «консультаций по активации сим-карты» или «настройки телефона». Данные операции могут значительно увеличить стоимость покупки, сообщается в публикации.

«Также недобросовестные сотрудники могут добавлять ненужные товары в чек при оформлении кредита или рассрочки. Чеки часто прячут или сворачивают, а если обман обнаруживается, вернуть деньги становится сложно», — отметили в «Роскачестве».

Специалисты настоятельно советуют проверять чеки в салонах связи на наличие ненужных товаров и услуг, а также задавать вопросы, уточнили в ведомстве, пишут «Известия».

Источник: Псковская Лента Новостей
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