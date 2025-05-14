Общество

Стал известен средний размер страховой пенсии в России

Средний размер страховой пенсии россиян составил чуть более 24 тысяч рублей в месяц по состоянию на начало этого года, следует из данных Социального фонда России.

Согласно данным, средний размер страховой пенсии в России находится на уровне 24 092,44 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года.

При этом средний размер страховой пенсии неработающего пенсионера чуть выше - 24 846,09 рублей, а по старости - 24 979,15 рублей. Средний размер страховой пенсии по инвалидности составляет почти 15,5 тысяч рублей в месяц, а по случаю потери кормильца более 16,7 тысяч рублей в месяц.

Ранее Социальный фонд публиковал данные, в которых указано, что численность пенсионеров на учете в его системе — 41 169 796 человек на 1 января 2025 года. Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262, пишет РИА Новости.