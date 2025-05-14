Общество

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК», — сообщила депутат.

Она также отметила, что с октября 2025 года пенсии для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента, пишет «Лента.ру».

С 1 апреля этого года россияне начали получать социальную пенсию, проиндексированную на 14,75 процента. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.