Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Лето, отдых, каникулы, безопасность на дорогах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - инспектор по особым поручениям отдела управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области Елена Степанова.

Впереди каникулы. Как родителям обезопасить детей на дорогах? A водителей от неожиданной встречи с ребенком на дороге? Кто ответит за ДТП с двумя детьми на мотоцикле? С какого возраста дети могут ездить на переднем сиденье автомобиля? Подростки-работники службы доставок насколько это серьёзная проблема для Пскова? Ведущий - Денис Бахтин.