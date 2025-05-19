Общество

Цветущий Псков. ФОТОРЕПОРТАЖ

Весна близится к своему завершению, но перед расставанием дарит жителям Пскова настоящий фейерверк красок. Цветущие сады и парки превращаются в живописные уголки отдыха, куда устремляются горожане, чтобы насладиться теплыми днями и красотой цветения.

Сейчас город буквально тонет в цветах: повсюду распустились тысячи ярких тюльпанов, заполнившие собой городские площади и скверы. Улицы наполнены ароматом душистой сирени, а солнечные одуванчики раскрасили газоны золотистыми пятнами, делая прогулку по городу особенно приятной. Любоваться такими видами лучше всего, прогуливаясь пешком, ведь каждая улица и дворик открывают новые картины естественной красоты. Природа щедро делится своими дарами, создавая неповторимую картину весёлых оттенков и приятных запахов.

Подробнее о цветущем городе — в фоторепортаже Анны Тягуновой.