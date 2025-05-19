Общество

Частые выходы лосей в Псков объяснили появлением нового потомства

В Псковской области в первом квартале 2025 года численность лосей достигла 22 924 особи, рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Андрей Горкунов, комментируя частые выходы лосей в город Псков.

Лосей в последнее время часто видят в черте города Пскова и на дорогах Псковской области. По словам Андрея Горкунова, это связано с тем, что у самок появляется потомство, и они отгоняют прошлогодних детенышей.

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«Мы видим, что молодые лоси, которым около одного года, совершают свои первые самостоятельные шаги. Они находятся вместе с матерью около года, до появления следующего потомства», — отметил Андрей Горкунов.

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Андрей Горкунов уточнил, что такое поведение типично для весеннего периода, начиная с середины апреля и до мая. Он подчеркнул, что в этом году не наблюдается увеличение частоты случаев: «В прошлом году, возможно, мы просто меньше фотографировали».

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На вопрос о том, как можно справиться с этой проблемой, Андрей Горкунов ответил, что, к сожалению, никаких действенных мер для предотвращения выхода лосей в город не существует.

Также он сообщил о численности лосей в Псковской области: «В этом году у нас проведен учет, по итогам насчитывается 22 924 особи. Учет ведется ежегодно в первом квартале».