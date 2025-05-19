Общество

В Госдуме допустили новые изменения в Конституции

Заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад.

«Очень много изменилось в стране с начала специальной военной операции. Пять лет реформе, изменениям Конституции. Я уверен, что эти изменения не последние, учитывая те обстоятельства, в которых наша действующая Конституция была написана. Уверен, что эти изменения еще нам предстоят. И, может быть, они будут гораздо более существенными, чем те, которые мы обсуждали пять лет назад», - сказал Толстой на сессии «Культура законотворческой деятельности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЮФ-2025).

По его словам, законодатели должны действовать согласно запросам общества. «Общество развивается, и вместе с запросами людей должно развиваться и законодательство», - подчеркнул вице-спикер Госдумы РФ. Его слова приводит РИА Новости.