Общество

РКН не планирует блокировку «Гарри Поттера» и «Игры престолов»

Роскомнадзор не планирует удаление или блокировку фильмов о Гарри Поттере и сериала «Игра престолов», пропаганда чайлдфри в них отсутствует, сообщили в ведомстве.

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Действующие критерии оценки материалов, содержащих пропаганду чайлдфри, четко определяют, что относится к таковой. Это, в частности, информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей, а также формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», - говорится в сообщении.

Совет Федерации в ноябре 2024 года одобрил законы о запрете в России пропаганды идеологии отказа от деторождения (чайлдфри) и штрафах до 5 миллионов рублей за нарушение соответствующего запрета. Закон вводит административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в КоАП РФ. Согласно закону, штраф для граждан составит от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Президент России Владимир Путин закон подписал, пишет РИА Новости.