Общество

Псков выбыл из борьбы за звание «Самый умный город»

Псков выбыл из борьбы за звание «Самый умный город». Конкурс проводит АНО «Центр компетенций "Умный город"».

Всего на это звание претендуют 14 городов, среди которых: Москва, Петербург, Севастополь, Иркутск, Хабаровск, Электросталь (Московская область), Ноябрьск (ЯНАО), Сочи (Краснодарский край), Дзержинск (Нижегородская область), Грозный (Чеченская Республика), а также Донецк, Луганск и Мариуполь.

По результатам предыдущих голосований, Гатчина стала самым умным городом в Ленинградской области, обогнав Выборг и Сосновый Бор, а затем – победителем среди федеральных округов, поэтому теперь представляет Северо-Запад. В СЗФО за звание самого умного города боролись: Калининград, Петрозаводск, Великий Новгород, Мурманск, Сыктывкар, Псков, Нарьян-Мар, Вологда, Архангельск.

23 мая в Гостином дворе Москвы на Дне Умного города в рамках XXX Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА» состоится награждение победителей среди федеральных округов.

АНО «Центр компетенций "Умный город"» – некоммерческая организация, созданная в 2022 году для реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства. Основная цель – внедрение в регионах лучших цифровых решений, пишет 47news.ru.