Псков выбыл из борьбы за звание «Самый умный город». Конкурс проводит АНО «Центр компетенций "Умный город"».
Всего на это звание претендуют 14 городов, среди которых: Москва, Петербург, Севастополь, Иркутск, Хабаровск, Электросталь (Московская область), Ноябрьск (ЯНАО), Сочи (Краснодарский край), Дзержинск (Нижегородская область), Грозный (Чеченская Республика), а также Донецк, Луганск и Мариуполь.
По результатам предыдущих голосований, Гатчина стала самым умным городом в Ленинградской области, обогнав Выборг и Сосновый Бор, а затем – победителем среди федеральных округов, поэтому теперь представляет Северо-Запад. В СЗФО за звание самого умного города боролись: Калининград, Петрозаводск, Великий Новгород, Мурманск, Сыктывкар, Псков, Нарьян-Мар, Вологда, Архангельск.
23 мая в Гостином дворе Москвы на Дне Умного города в рамках XXX Международной выставки-форума архитектуры и дизайна «АРХ МОСКВА» состоится награждение победителей среди федеральных округов.
АНО «Центр компетенций "Умный город"» – некоммерческая организация, созданная в 2022 году для реализации проектов в сфере развития городов и цифровой трансформации городского хозяйства. Основная цель – внедрение в регионах лучших цифровых решений, пишет 47news.ru.