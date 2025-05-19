Самым популярным ЕГЭ по выбору в Великих Луках стала профильная математика, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
В целом школьники выбирали ЕГЭ следующий образом:
- русский язык — 469 человек (100%);
- базовая математика — 237 (50,5%):
- профильная математика —232 (49,5%):
- обществознание — 221 (47.1%);
- биология — 109 (23,2%);
- физика — 93 (19,8%);
- информатика — 81 (17,3%);
- химия — 59 (12,б%);
- история — 57 (12,2%);
- английский язык — 37 (7,9%),
- литература — 28 (6%);
- география — 15 (З,2%);
- немецкий язык — 2 (0,4%);
- французский язык — 1 (0,2%).
Отметим, что последние звонки в городе пройдут 24 мая