Общество

Свалку в Шелонской волости Дедовичского района ликвидируют через суд

Дедовичский районный суд рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению прокурора Дедовичского района к администрации Шелонской волости об обязании ликвидировать место несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: прокуратура Дедовичского района

В обоснование своих требований прокурор указал, что прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с ТКО, в ходе которой в деятельности ответчика выявили нарушения.

Установлено, что на территории сельского поселения располагается свалка, при этом ответчик меры к ликвидации места несанкционированного размещения ТКО не принял. Прокурор просил обязать администрацию Шелонской волости принять меры по ликвидации места несанкционированного размещения ТКО в срок до 1 сентября.

В судебном заседании прокурор поддержал заявленные требования в полном объеме, представитель ответчика иск признал.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.