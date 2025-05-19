Общество

Выявлен удивительный способ снижения веса

Исследователи из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн обнаружили, что употребление маленьких порций любимых блюд, включая сладости и фастфуд, в составе здорового меню помогает снизить вес и контролировать аппетит. Соответствующие выводы опубликованы в журнале Physiology & Behavior.

Участниками эксперимента стали 30 человек с избыточным весом и хроническими заболеваниями. В течение года испытуемые проходили онлайн-курс, обучавший правильному подбору питательных элементов и формированию рационального режима питания. Им рекомендовалось добавлять в ежедневный рацион небольшие порции лакомств, соблюдая баланс калорий и полезных компонентов.

В результате исследования выяснилось, что участники потеряли в среднем около восьми процентов исходного веса. Более того, большинству удалось стабилизировать снижение аппетита и удерживаться от чрезмерного потребления нездоровой пищи на протяжении последующего года. Учёные заметили, что наилучшие результаты наблюдались у тех, кто потерял более пяти процентов веса и регулярно придерживался принципа включения любимого продукта в рацион.

Исследование показало, что регулярное питание, состоящее из здоровых и вкусных продуктов, помогает организму адаптироваться и отказаться от импульсивного переедания. Исследователи подчеркнули, что колебания в рационе, запрет конкретных продуктов или жесткие диеты нередко провоцируют повышенный интерес к запрещённой еде.

Научные сотрудники университета считают, что уменьшение веса способствует ослаблению потребности в жирной и сладкой пище, облегчая процесс поддержания формы и стабилизации пищевых привычек, пишет Lenta.ru.

Ранее, в апреле 2025 года, учёные представили новую таблетку для похудения — орфорглипрон, который блокирует рецепторы GLP-1, подавляя аппетит и нормализуя уровень глюкозы. Новый препарат позволил пациентам сбросить до 7 кг за девять месяцев приёма.