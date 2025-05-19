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Общество

Цветы начали высаживать на клумбах Пушкинских Гор

20.05.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Цветы начали высаживать на клумбах Пушкинских Гор, сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудники администрации района украсили прилегающую к зданию территорию яркими однолетниками и высадили георгины, которые будут цвести до самых заморозков.

 

«Нежно-голубые и фиолетовые виолы заняли свое место у подножия памятника пастушку Тимофею, а в парке "Лукоморье" ещё вчера пустые клумбы заиграли всевозможными оттенками виол, бархатцев, бегоний, бальзаминов и других цветов. Каждая клумба делает наши территории красивыми, привлекательными и более приятными для глаз! ️️️Дорогие друзья! Давайте сохраним эту красоту на весь летний период! Не позволяйте своим детям, гуляющим в парке, бегать по клумбам и срывать цветы, да и сами взрослые, к сожалению, бывают замеченными в выкапывании цветов. Уже в этом году заново посадили несколько кустов гортензий, которые были высажены в прошлом году рядом со стеной у здания администрации, и выкопаны, видимо, большими любителями чужого» - сказала глава района. 

 

Парк - это общественное пространство, и все делается для того, чтобы вам и вашим детям было приятно в нем находиться!

Продолжаем благоустраивать и украшать наши общественные пространства!

 

Вот такая обитательница была замечена "переходящей" парковую дорожку!!!

Источник: Псковская Лента Новостей
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