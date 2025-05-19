Общество

Новый врач-пульмонолог принимает в псковской инфекционке

Амбулаторный прием ведёт врач-пульмонолог Татьяна Пистрая в Псковской областной инфекционной клинической больнице, сообщили Псковской Ленте Новостей комитете по здравоохранению региона.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

В 1984 году Татьяна Пистрая окончила Первый Ленинградский медицинский институт имени академика Ивана Павлова. В 1991 году успешно прошла интернатуру в городской больнице Пскова по специальности «Терапия», а в 1996 году окончила клиническую ординатуру при Санкт-Петербургской академии последипломного образования по специальности «Терапия».

В качестве врача-пульмонолога Татьяна Пистрая начала работать с 2010 года, пройдя профессиональную переподготовку по программе «Пульмонология». Также специалист имеет профессиональную переподготовку по «Аллергологии-иммунологии», полученную в 2002 году.

Стаж работы составляет более 43 лет. Она является ведущим пульмонологом Псковского региона. Ранее многие годы осуществляла амбулаторный прием в Псковской областной клинической больнице. Теперь специалист продолжит свой трудовой путь в инфекционной больнице.