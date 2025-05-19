Общество

Очистка территорий от борщевика началась в Локнянском округе

В Локнянском муниципальном округе началась плановая обработка территорий от борщевика. Как сообщил глава округа Иван Белугин в своём Telegram-канале, уничтожение сорняка целесообразно начинать, когда его высота достигает 30 см — как раз сейчас наступил подходящий момент.

Фотография и видео: Telegram-канал Ивана Белугина

Как и в предыдущие годы, работы стартуют с наиболее проблемных участков — в этом году в первую очередь взяли в работу деревню Дрехово, откуда поступило наибольшее количество обращений.

Иван Белугин уточняет, что в рамках обработки используется современная техника, в том числе БПЛА для орошения. Подрядчику выдано разрешение. Всё проводится строго по регламенту и с соблюдением мер безопасности.

В прошлом году подрядчик ООО «Янус» не выполнил свои обязательства, подставив и администрацию, и жителей. Пришлось обращаться в прокуратуру, поделился глава округа.

«В этом сезоне по итогам нового контракта мы рассчитываем на ответственный подход и эффективную работу нового подрядчика. Борщевик — это не только сорняк, но и реальная опасность для здоровья. Продолжаем борьбу. Спасибо всем неравнодушным жителям за сигналы и поддержку», - добавил Иван Белугин.