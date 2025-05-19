Общество

До 25 мая в Пскове хотят обработать от борщевика 160 гектаров земель

С первых дней мая специалисты в Пскове приступили к обработке территорий от борщевика. Уже обработаны участки в Учхозе и на Завеличье, а также часть Запсковья. При благоприятных погодных условиях до 25 мая планируется обработать 160 гектаров городских земель. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Пскова Борис Елкин.

Фотография: Telegram-канал Бориса Елкина

«Вопрос борьбы с борщевиком Сосновского находится под особым контролем. Это не просто сорняк – это реальная угроза, с которой мы ведём систематическую борьбу», - пишет Борис Елкин.

Для борьбы с борщевиком применяется современный гербицид избирательного действия, который уничтожает не только надземную часть растения, но и его корневую систему. В местах, где химическая обработка невозможна, например, в парках, у детских площадок и вблизи водоёмов – проводится регулярное скашивание.

Глава города напомнил о том, что владельцы частных участков также должны своевременно обрабатывать свои территории.