Общество

Экзамен по иностранному языку в Псковской области 21 мая сдал 371 девятиклассник

371 выпускник девятых классов сегодня сдавал экзамен по иностранному языку в Псковской области, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Начиная с 21 мая по стране сдают основные государственные экзамены.

22 мая также будет проводиться экзамен по иностранному языку. 26 мая девятиклассники сдадут экзамен по биологии, информатике, обществознанию и химии.

29 мая состоятся экзамены по географии, истории, физике и химии. 3 июня выделят для экзамена по математике. 6 июня можно будет сдать географию, информатику и обществознание.

9 июня выпускники будут сдавать русский язык. В заключительный день экзаменов, 16 июня, проведут экзамены по биологии, информатике, литературы и физике.