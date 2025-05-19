Общество

Делать добрые дела

Международный день защиты детей - это повод помочь тем, кто нуждается в поддержке: ребятам с инвалидностью, воспитанникам детских домов, многодетным и малообеспеченным семьям. Поэтому в преддверии 1 июня Псковское областное отделение Российского детского фонда готовит акции и подарки для маленьких псковичей.

О сюрпризах к празднику, а также о каждодневной благотворительной работе Псковской Ленте Новостей рассказала координатор программ ПОО РДФ Кристина Елецкая.

- С момента создания регионального отделения 1 июня мы традиционно проводим акцию «День защиты детей», в рамках которой организуем большой праздник в областном центре. К нам приезжает много ребят из интернатных учреждений. Мы приглашаем детей из малообеспеченных семей, ребят с особенностями развития. Мероприятие проходит в Городском культурном центре. Там собираем порядка 200-250 гостей. Многие дети приходят с родителями. Псковские семьи долго ждут этого праздника. Это день, насыщенный эмоциями.

Для детей из интернатов программа продолжается в развлекательных центрах и детских игровых комнатах. В этом году мы постараемся организовать поход в парк аттракционов. Также организуем обед для ребят, потому что многие приезжают издалека: из Красногородска, Опочки.

Для детей, которые не смогут приехать (есть ограничения по транспортной доступности), мы стараемся реализовать благотворительные проекты. Закупаем материал для творчества, спортивный инвентарь, книжки, игрушки, чтобы скрасить жизнь ребят в интернатных учреждениях.

- Но благотворительные акции Детский фонд проводит не только к празднику. Какие уже стали традиционными?

- У нас есть несколько благотворительных акций, которые имеют уже десятилетнюю историю: «Здравствуй, школа!» - подготовка ребят из нуждающихся семей к новому учебному году, новогодние и рождественские праздники, когда мы собираем сладости для ребят. И есть новые акции, например, «Подари ребенку книгу!». Мы в феврале традиционно собираем детскую литературу для школьных библиотек в школах-интернатах. Школьные библиотеки ограничены в возможностях приобретать книги, а что есть - уже зачитано до дыр. Поэтому новым книжкам дети очень радуются: и маленькие, и старшие, которым нужно готовиться к урокам.

- Книги должны быть новыми?

- Необязательно. Мы принимаем книги в хорошем состоянии. И мы не ограничиваем благотворителей периодом акции. Как вещевую помощь, так и книжки для наших подопечных можно передать в любое время.

Также к новому году у нас есть еще одна акция - «Стань Дедом Морозом», когда ребята из социальных приютов, из сельских школ пишут письма с пожеланиями, а мы находим благотворителей, которые становятся этими добрыми волшебниками.

- Насколько активно псковичи подключаются к вашим акциям?

- Активно. Мы рады, что есть те благотворители, которые регулярно участвуют в наших акциях. Присоединяются и новенькие, что тоже очень радует. Самое активное время - конец года, когда все хотят делать добрые дела. Получаются очень хорошие истории.

Несколько лет назад одна из наших подопечных попросила подарить ей новогоднее чудо. Эти открытки мы отправили нашим благотворителям из Москвы. И уже в начале года, в январе, девочка со всей семьей поехала в столицу. Ей организовали поездку с посещением океанариума, прогулками по центру города и другими развлечениями. То есть новогоднее чудо свершилось.

К нашим акциям активно присоединяются как жители города, так и целые трудовые коллективы, образовательные учреждения, представители бизнеса.

- Вы упоминали о вещевой помощи. Для кого вы ее собираете? И какие вещи нужны?

- Семьи в Детском фонде получают поддержку один раз в год. Мы одеваем на все сезоны сразу. Поэтому круглогодично, независимо от времени года принимаем любые вещи - и зимние, и летние. В первую очередь, нужны детские и подростковые вещи - от 0 до 18 лет. Размеры могут быть разные. Важно, чтобы вещи были современные и молодежные, и их могли носить подростки. Помимо этого, конечно, принимаем игрушки, настольные игры, книжки, предметы быта. К нам обращаются семьи, которые пострадали от пожара и с нуля начинают восстанавливать свой быт. Им нужно постельное белье, посуда и т. д. Эти предметы нам приносят, и они находят новых владельцев. Берем все, что может понадобиться нуждающейся семье с детьми. Главное, чтобы вещь была еще пригодна к использованию. Потребность в вещах есть всегда. Особенно нужны мальчишечьи вещи - это острый дефицит у нас.

- Есть ли условия приема вещей, и куда их приносить?

- Важно, чтобы вещь была чистая, исправная, пуговицы на месте, молнии рабочие. Потому что, если семья приходит в наш пункт оказания помощи, на ребенка прямо здесь надевается куртка, и он в ней уходит. А если отправляем помощь в районы, то это могут быть отдаленные деревни, и там может не быть физической возможности профессионально отремонтировать вещь.

До мая одежду, игрушки, постельные принадлежности можно было приносить в пункт приема на улице Инженерной, 48 и к нашим партнерам в химчистку «Весна» на Рокоссовского, 16. Но, к сожалению, время приема было ограничено временем работы учреждений. Поэтому с недавнего времени мы установили три специализированных контейнера: у нас, на Конном переулке, 7а, и в двух торговых центрах («Империал», 1 этаж и ТК «Шайба», 1 этаж). Контейнеры приметные и яркие, на них есть вся информация, что и как мы принимаем. Будем рады, если они будут пользоваться популярностью. В «Империале» мы установили контейнер 6 мая, и уже два раза его разгружали. Псковичи активно ими пользуются, это очень удобно!

- Скольким семьям вы оказываете помощь?

- Порядка 400 семей в год в Псковской области получают от нас адресную поддержку. Это касается и вещевой, и продуктовой помощи. Если говорить о мероприятиях, которые мы организуем как в областном центре, так и в районах, то охват больше. Больше детей и семей вовлечены в этот процесс.

- Какой у вас коллектив?

- Коллектив в Детском фонде небольшой, всего пять человек. Один - полностью заведует программой экстренной социальной помощи, курирует пункты приема и выдачи благотворительной помощи. Также есть координатор, который работает удаленно, заместитель председателя и главный бухгалтер. Это штат сотрудников, который работает на постоянной основе. Председатель нашей организации, Дмитрий Мельников, работает на общественных началах, он не штатный сотрудник.

И, конечно, впятером оказывать помощь и поддержку было бы тяжело и даже невозможно. Поэтому мы стараемся активно привлекать волонтеров. У нас есть пул добровольцев, который практически ежедневно находится в пункте приема и выдачи благотворительной помощи. На их плечи ложится сортировка, подбор адресной помощи, формирование большегрузов районной помощи, погрузка, в том числе. И, конечно, у нас есть событийные волонтеры, которых мы привлекаем на большие массовые мероприятия. Много задач ложится на плечи волонтеров, мы им очень благодарны и рады, что они готовы приходить каждый день и делать добрые дела.

- Волонтеры - это только молодежь?

- Часть волонтеров «серебряного» возраста. Они работают на складе. Например, в 2026-м будет 20 лет, как в Детском фонде волонтерит наша Кудинова Раиса Михайловна. Бодрова Татьяна Анатольевна, которая стояла у истоков создания фонда, также продолжает трудиться как волонтер. Есть среди волонтеров и многодетные мамы, которые находят отдушину в том, чтобы прийти и помочь.

Но если мы говорим про событийные мероприятия, то там, конечно, больше молодежи: студенты, ученики старших классов. Мы активно используем площадку «Добро.рф», где ищем волонтеров, которые откликаются. И есть те, кто постоянно к нам приходит из года в год на каждое мероприятие.

- Насколько знаю, у вас проходят не только акции, но и целые программы...

- Программы - это долгосрочная работа. Наши благотворительные акции в рамках программ возникают и существуют. У нас пять благотворительных программ, в которые мы стараемся вовлечь разные категории нуждающихся детей. Это программа «Экстренная социальная помощь», о которой я говорила, где мы оказываем поддержку детям из малообеспеченных семей. Также есть программа «Дети-инвалиды», в рамках которой мы ведем сбор на ребят с особенностями развития, чтобы помочь им пройти курсы лечения, реабилитации. В рамках программы «Теплый дом» мы сотрудничаем с интернатными учреждениями Псковской области, стараемся сделать жизнь ребят в интернатах комфортнее и счастливее, приблизить условия проживания к домашним. А по программе «Студент-сирота» Детский фонд на регулярной основе выплачивает стипендию порядка 40 студентам - выпускникам школ-интернатов, детям из нуждающихся семей. Помимо этого, ведется психосоциальное сопровождение студентов, вовлекаем их в волонтерскую деятельность.

Еще одна программа - «Одаренные дети», она, к сожалению, не так развита, как нам хотелось бы. Но мы намерены поддерживать ребят, которые занимаются творчеством.

Вся деятельность Детского фонда строится на благотворительных пожертвованиях, которые привлекают наши сотрудники. Наши благотворители - это частные лица, представители бизнеса. Конечно, мы активно участвуем в грантовой деятельности, пишем проекты, стараемся их выигрывать и привлекать как можно больше средств и ресурсов для реализации наших программ и акций.

Так, с сентября при поддержке фонда президентских грантов мы будем реализовывать проект «Футбол будущего» по фиджитал-футболу среди воспитанников школ-интернатов. Мы давно занимаемся традиционным футболом, а вместе с коллегами из федерации фиджитал-спорта будем развивать и интерактивный футбол в школах-интернатах.

- Как вам все это удается?

- Мы сами иногда удивляемся. Но у нас есть помощь волонтеров, партнеров. Реализовывать проект совместно с партнерами намного проще. Каждый отвечает за свою сферу, и результат получается хорошим.

- Какая помощь нужна фонду от псковичей?

- Мы всегда рады той поддержке, которую оказывают нам жители Пскова и Псковской области. Мы никогда не отказывается от информационной поддержки. Лайки, репосты в соцсетях - это важно, так больше людей о нас узнают. Всегда призываем принимать участие в наших благотворительных акциях. Нам нужна помощь на мероприятиях. Мы рады любой поддержке и всегда открыты к сотрудничеству.

Контакты:

г. Псков, ул. Инженерная, д.68 – если хотите передать вещи и другую помощь нуждающимся детям

г.Псков, пер.Конный, д.7а – административное здание Фонда

Режим работы: по будням с 9.00 до 18.00 без обеда.

Телефоны:

533-880

8-911-365-70-05;

8-911-697-68-45.

Сайт: child-pskov.ru

ВК-сообщество:vk.com/pskovchildfond

Беседовала Светлана Синцова

Фото ВК-сообщества ПОО РДФ