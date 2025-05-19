Общество

Майская сессия Собрания начнётся с отчёта губернатора о деятельности правительства за 2024 год

С отчёта о деятельности правительства Псковской области за 2024 год, который представит губернатор Михаил Ведерников, начнётся 45-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. Заседание пройдёт 29 мая в актовом зале регионального правительства. Такое решение принял Совет Собрания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание

Председатель Собрания Александр Котов подчеркнул, что традиционно отчёт будут предварять встречи главы региона с фракциями политических партий в областном парламенте. Они состоятся накануне, 28 мая. «Вопросы депутатского корпуса частично уже направлены в правительство для того, чтобы они нашли отражение в докладе. Но вы также можете подготовить вопросы, которые хотели бы обсудить с губернатором при личной встрече», - обратился к парламентариям спикер.

«Парламентский час» на майской сессии решено посвятить теме образования. Депутаты заслушают информацию об изменениях в системе среднего образования на региональном и федеральном уровнях. В ходе обсуждения предлагается отдельно рассмотреть место и роль репетиторства в системе образования, спрос на услуги репетиторов и правовое регулирование этой сферы деятельности.

В целом повестка включает 15 вопросов. Парламентарии внесут изменения в областное законодательство в части инвестиционного налогового вычета и налоговых льгот, рассмотрят законопроект о полномочиях органов власти в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Кроме того, депутаты обсудят изменения в федеральный закон «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации», которые касаются деятельности экскурсоводов. Ранее эту законодательную инициативу Псковского областного Собрания поддержали члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, заседание которого прошло 15-16 мая в Калининграде.