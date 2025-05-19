Общество

Лекция о боях под Псковом весной-летом 1944 года пройдёт в библиотеке имени И.И.Василёва

Лекция «269-я истребительно-авиационная дивизия в боях на Псковской земле весною-летом 1944 года» пройдёт в псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва завтра, 22 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Лекцию прочтёт старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Юрий Конов. Познавательное мероприятие, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, организуют совместно с военно-историческим клубом «Кольчуга».

Мероприятие начнётся в 17.00 в актовом зале бывшего кинотеатра «Октябрь» - площадь Ленина 3.