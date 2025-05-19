Общество

Начальник управления Росгвардии по Псковской области проверил подразделения в Великих Луках и Невеле

Начальник регионального управления Росгвардии Игорь Иванов проинспектировал подразделения лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны в Великих Луках и Невеле. Он проверил материально-техническое оснащение,

организацию хранения вооружения и специальных средств, а также провёл

рабочие встречи с руководством и личным составом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области



Полковник полиции Игорь Иванов отметил положительные результаты подразделений, но вместе с тем обозначил проблемные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед вневедомственной охраной и отделением лицензионно-разрешительной работы, а также пути их наиболее эффективного решения.

Кроме того, во время поездки прошли рабочие встречи с главой города Великие Луки Николаем Козловским и главой Невельского муниципального округа Олегом Майоровым.В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия Управления Росгвардии

и органов местного самоуправления в сфере обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории Великих Лук и Невеля.